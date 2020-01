Un lycée 100 % sous Linux… ou presque

Depuis septembre 2010, j’administre le réseau du lycée Scholae, un établissement scolaire pas comme les autres, serti dans une vallée verdoyante des Cévennes entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Lasalle. L’an dernier, l’école a produit une petite vidéo de présentation fort sympathique avec les moyens de bord.

Cet été, l’école va célébrer ses dix ans d’existence. C’est l’occasion pour moi de faire une petite rétrospective technique. Une des nombreuses particularités de cette école pas comme les autres, c’est qu’elle utilise à peu près essentiellement Linux et les logiciels libres pour ses besoins en informatique.

Lorsque Scholae a ouvert ses portes en 2010, nous sommes partis de zéro. Aucun ordinateur, aucun câblage, juste un accès internet avec un débit dérisoire. Jean Mortreux, le fondateur de l’école, m’a confié la tâche d’informatiser l’école, et à mon humble avis, nous n’en serions pas là où nous en sommes aujourd’hui sans son ouverture d’esprit assez exceptionnelle.

En parlant d’ouverture d’esprit. J’avais eu l’occasion en 2015 de rencontrer une dame qui fait partie de l’équipe de décideurs du numérique de l’Éducation Nationale (pas de noms), qui m’avait sorti cette déclaration assez mémorable : « Certes, Linux c’est sympa pour les bricoleurs, mais vous savez, nous à l’Éducation Nationale on travaille essentiellement avec des professionnels comme Microsoft et Apple. » Pour l’embêter un peu, je lui ai montré la page des statistiques d’OS du portail Top 500 en lui expliquant que dans la cour des grands – la vraie – on était 100 % sous Linux, et Microsoft et Apple étaient inconnus au bataillon. Bref.

Dans une optique de recyclage et de développement durable, l’école Scholae fonctionne pour l’essentiel avec du matériel informatique recyclé. Pour une partie, ce sont des entreprises ou des associations de la région qui nous fournissent gracieusement leurs anciens PC. Ces dons sont complétés par des machines en provenance de DestokPC, un fournisseur de matériel informatique déstocké de la région que je vous recommande ici (appelez Carine de la part de Microlinux).

L’école dispose de trois serveurs locaux qui tournent tous sous CentOS.

Les postes clients – PC et portables – tournent sous OpenSUSE Leap KDE avec une panoplie complète d’applications et une configuration « aux petits oignons ».

Les données des utilisateurs (directions, enseignants et élèves) sont stockées physiquement sur une station de travail HP XW 6600 Workstation reconvertie en serveur avec une grappe de disques RAID.

Les sessions des utilisateurs ainsi que toutes leurs données sont centralisées grâce à NFS et 389 Directory Server.

Un deuxième serveur local gère les sauvegardes automatiques du réseau avec Rsnapshot.

Pour la surveillance et le filtrage d’Internet, nous utilisons un serveur proxy installé sur un routerboard PC Engines.

Squid gère toutes les connexions HTTP et HTTPS du réseau.

L’accès aux sites potentiellement problématiques est géré avec SquidGuard et les listes noires fournies par l’Université de Toulouse.

SquidAnalyzer nous permet de savoir en un coup d’oeil s’il y a des anomalies dans le trafic web de l’école, notamment en termes de bande passante.

Les besoins en impression de l’école sont couverts par deux imprimantes HP en réseau, fournies par la société JustPrint. J’ai une préférence marquée pour HP, étant donné que ce constructeur fournit des pilotes Linux pour tous ses modèles et que la configuration est plus ou moins triviale.

Les deux serveurs dédiés de l’école – un pour les hébergements, un pour les sauvegardes – sont des machines Dedibox tournant également sous CentOS.

Le site web de l’école a été confectionné sous WordPress et le thème Hestia.

Le courrier électronique de la direction et des enseignants est hébergé sur un serveur mail « maison » avec Postfix, Dovecot et Roundcube.

Les bulletins, les absences et les cahiers de texte sont gérés de manière entièrement numérisées grâce à GEPI.

La facturation et la comptabilité sont gérées par Dolibarr.

En dehors des mails, la direction utilise quotidiennement un système de messagerie instantanée basée sur un serveur XMPP Prosody.

Quelques îlots propriétaires subsistent dans le réseau.

Même si quelques enseignants ont franchi le pas et utilisent Linux sur leurs portables personnels, une partie significative utilise Windows ou Mac OS sur leur portable de travail. Dans mon expérience, il suffit de « laisser venir », et ça ne sert strictement à rien de jouer aux missionnaires du libre.

Dans la salle d’arts plastiques, quatre ordinateurs iMac sont équipés de logiciels comme Photoshop ou Illustrator. D’après ce que j’ai pu voir, quelqu’un qui a l’habitude de travailler avec ces applications en utilisant leurs fonctionnalités avancées aura beaucoup de mal à migrer vers des équivalents libres comme GIMP ou Inkscape. Si la migration se fait, elle doit être motivée par la simple envie.

Une discussion est en cours pour savoir si les ateliers de montage vidéo doivent se faire sur une station de travail sous Windows avec Adobe Premiere, ou s’il est envisageable d’animer ces ateliers avec Kdenlive sous Linux. Là encore, je pense que la migration doit se faire en douceur.

Quelles sont les conclusions que l’on peut tirer au bout de ces dix ans ?

Linux et les logiciels libres conviennent parfaitement à un établissement scolaire.

