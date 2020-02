NetworkManager sur les serveurs CentOS et Red Hat (1)

NetworkManager est un outil de gestion du réseau développé par Red Hat depuis 2004, et qui a changé la donne notamment pour les utilisateurs d’ordinateurs portables. Pour l’anecdote, le fonctionnement quelque peu erratique des toutes premières versions lui avait valu le sobriquet de « NotworkManager » à l’époque. Les problèmes des débuts ont été résolus depuis belle lurette, et NetworkManager est aujourd’hui un outil stable et fiable pour une gestion transparente du réseau.

Il n’est peut-être pas inutile de préciser ce que j’entends par « gestion transparente du réseau ». Voici à quoi cela ressemble sur mon MacBook Pro tournant sous OpenSUSE Leap 15.1.

Personne ne contestera l’utilité de NetworkManager dans un tel contexte. En revanche, c’est une autre histoire sur les serveurs. À titre d’exemple, jetons un oeil dans la dernière édition du Unix and Linux System Administration Handbook à la page 417.

NetworkManager is primarily of use on laptops, since their network environment may change frequently. For servers and desktop systems, NetworkManager isn’t necessary and may in fact complicate administration. In these environments, it should be ignored or configured out.