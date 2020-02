NetworkManager sur les serveurs CentOS et Red Hat (2)

Voici le deuxième article dans la série sur NetworkManager. Dans le précédent article, j’ai abordé la prise en main de NetworkManager sur un serveur local simple, c’est-à-dire doté d’une seule interface réseau. Aujourd’hui nous allons poursuivre notre découverte de NetworkManager dans un scénario un peu différent.

NetworkManager sur un routeur

J’ai décidé d’utiliser le terme de « routeur » pour décrire ma machine. J’aurais pu tout aussi bien l’appeler « passerelle » (gateway) ou « pare-feu » (firewall). Quoi qu’il en soit, la machine amandine.microlinux.lan est une machine qui relie les deux réseaux 192.168.2.0/24 et 192.168.3.0/24 .

Je commence par installer NetworkManager.

$ sudo yum install NetworkManager-tui

L’installation de ce paquet récupère automatiquement les dépendances nécessaires.

$ rpm -qa | grep -i networkmanager NetworkManager-1.18.0-5.el7_7.2.x86_64 NetworkManager-libnm-1.18.0-5.el7_7.2.x86_64 NetworkManager-tui-1.18.0-5.el7_7.2.x86_64

J’active et je lance le service.

$ sudo systemctl enable NetworkManager --now

Cette fois-ci, je vais me servir de l’outil nmcli pour afficher l’état de NetworkManager.

$ nmcli general status STATE CONNECTIVITY WIFI-HW WIFI WWAN-HW WWAN connected full enabled enabled enabled enabled $ nmcli connection show NAME UUID TYPE DEVICE enp2s0 967d89c9-2d03-4494-b2fa-2d00218a8991 ethernet enp2s0 enp3s1 42661c96-adcc-4cd8-b29f-4e159edf1a4b ethernet --

Ma machine dispose de deux interfaces réseau enp2s0 et enp3s1 . L’installateur de CentOS 7 a créé une série de fichiers correspondants dans le répertoire /etc/sysconfig/network-scripts .

$ ls -1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-* /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp2s0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp3s1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo

Je supprime ces fichiers à l’exception de ifcfg-lo .

$ cd /etc/sysconfig/network-scripts/ $ sudo rm -f ifcfg-enp2s0 ifcfg-enp3s1

Je redémarre ma machine pour partir sur de bonnes bases. Nous avons vu dans le précédent article qu’en l’absence de configuration, NetworkManager vérifie s’il est possible de recevoir les informations de configurations via un serveur DHCP local. Cette vérification se fait pour toutes les cartes réseau de la machine. Voyons ce que ça donne.

$ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE Wired connection 2 4a60b23d-f3bf-3564-9620-9a1f6899e68a ethernet enp2s0 Wired connection 1 76e86ea6-f9c3-3910-a499-2829bfdfab76 ethernet --

Notez en passant que j’ai employé la forme brève con pour connection .

Je lance l’interface de configuration NetworkManager TUI ( sudo nmtui ) et je sélectionne Edit a connection > Wired connection 2 > Edit . Voici comment cela se présente.

Je remplace Profile Name par un nom parlant, par exemple WAN . Rien à signaler dans le champ ETHERNET . Dans le champ IPv4 CONFIGURATION , je passe de Automatic à Manual et je clique sur Show . Je remplis les champs Addresses , Gateway , DNS servers et search domains avec les valeurs qui vont bien. Dans le champ IPv6 CONFIGURATION , je passe de Automatic à Ignore , vu que je n’utilise pas l’IPv6 sur cette machine. Je confirme par OK .

À présent, je sélectionne ma deuxième interface Wired connection 1 > Edit . Je procède de manière similaire pour la configuration de ma deuxième carte.

J’enregistre la configuration et je quitte l’interface de configuration.

Les connections disponibles apparaissent désormais sous leurs noms respectifs WAN et LAN .

$ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE WAN 4a60b23d-f3bf-3564-9620-9a1f6899e68a ethernet enp2s0 LAN 76e86ea6-f9c3-3910-a499-2829bfdfab76 ethernet --

La configuration est inscrite dans deux nouveaux fichiers situés dans le répertoire /etc/sysconfig/network-scripts .

$ ls -1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-* /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-LAN /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-WAN

Pour prendre en compte cette nouvelle configuration, je vais invoquer la directive up à tour de rôle en invoquant successivement l’option id suivie du profil respectif.

$ sudo nmcli con up id WAN $ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE WAN 4a60b23d-f3bf-3564-9620-9a1f6899e68a ethernet enp2s0 LAN 76e86ea6-f9c3-3910-a499-2829bfdfab76 ethernet -- $ sudo nmcli con up id LAN $ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE WAN 4a60b23d-f3bf-3564-9620-9a1f6899e68a ethernet enp2s0 LAN 76e86ea6-f9c3-3910-a499-2829bfdfab76 ethernet enp3s1

L’outil nmcli comporte une myriade d’options et de directives. Pour les détails, je vous renvoie à l’aide intégrée ( nmcli --help ) et au manuel en ligne ( man nmcli ).

Notre prochain article traitera de l’utilisation de NetworkManager sur un serveur dédié.

La rédaction de cette documentation demande du temps et des quantités significatives de café espresso. Vous appréciez ce blog ? Offrez un café au rédacteur en cliquant sur la tasse.