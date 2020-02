NetworkManager sur les serveur CentOS et Red Hat (4)

Voici le quatrième et dernier article dans la série sur la prise en main de NetworkManager sur les serveurs CentOS et Red Hat. Je ne vous apprendrai rien de nouveau dans cet article. J’ai voulu fournir une vue d’ensemble avec une série d’exemples de mon quotidien professionnel. J’en profite également pour procéder à quelques ajustements, et j’ajouterai des commentaires sur les points à vérifier.

Je me baserai sur la configuration des trois serveurs suivants.

nestor.microlinux.lan : le serveur de sauvegardes de mon bureau

: le serveur de sauvegardes de mon bureau proxy.microlinux.lan : mon routeur local

: mon routeur local alphajet.microlinux.fr : le serveur dédié qui héberge ce blog

Une fois que nous aurons vu en détail ces trois configurations, nous en profiterons pour parler de quelques points importants à vérifier.

Le serveur de sauvegardes

La machine nestor.microlinux.lan – un HP Proliant Microserver – dispose de deux interfaces réseau, mais je n’en utilise qu’une seule.

$ nmcli dev DEVICE TYPE STATE CONNECTION enp2s0 ethernet connected LAN enp3s0 ethernet unavailable -- lo loopback unmanaged --

L’interface enp2s0 est reliée au réseau local.

$ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE LAN d99a2cf4-8576-3e56-993b-b18073ad169d ethernet enp2s0

La configuration de l’interface comporte l’adresse IP et la passerelle, mais pas les informations DNS.

Les informations DNS sont fournies par le fichier /etc/resolv.conf .

# /etc/resolv.conf search microlinux.lan nameserver 192.168.2.1

Quant à la configuration de l’interface enp2s0 , elle est stockée dans le fichier ifcfg-LAN .

Le routeur local

Le routeur proxy.microlinux.lan – un routerboard PC Engines – est équipé de trois cartes réseau, et j’en utilise deux.

$ nmcli dev DEVICE TYPE STATE CONNECTION enp1s0 ethernet connected WAN enp2s0 ethernet connected LAN enp3s0 ethernet unavailable -- lo loopback unmanaged --

L’interface enp1s0 fait face à la Freebox, alors que l’interface enp2s0 est reliée au switch côté réseau local.

$ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE WAN b22b118d-6152-3295-a095-1154a6f056cb ethernet enp1s0 LAN c9489004-f823-42df-8d23-5c4ad1294220 ethernet enp2s0

On notera que l’adresse IP de la passerelle est définie côté WAN .

Côté réseau local, on a juste l’adresse IP de la carte.

Les informations DNS sont inscrites dans le fichier /etc/resolv.conf . Elles pointent vers le serveur Dnsmasq qui tourne sur le routeur.

# /etc/resolv.conf nameserver 127.0.0.1

La configuration des interfaces est stockée dans des fichiers aux noms parlants.

$ ls -1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-?AN /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-LAN /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-WAN

Le serveur dédié

La machine alphajet.microlinux.fr – un serveur dédié de chez Online – dispose de deux interfaces réseau, mais je n’en utilise qu’une seule.

$ nmcli dev DEVICE TYPE STATE CONNECTION eth0 ethernet connected WAN eth1 ethernet disconnected -- lo loopback unmanaged --

L’interface eth0 fournit une ouverture frontale sur Internet.

$ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE WAN f1f2025e-dbed-3596-b314-371972966e30 ethernet eth0

Voici la configuration correspondante.

Là aussi, les informations DNS sont inscrites dans le fichier /etc/resolv.conf . Elles pointent vers le serveur BIND qui tourne sur la machine.

# /etc/resolv.conf nameserver 127.0.0.1

Quant à la configuration de l’interface eth0 , elle est stockée dans le fichier ifcfg-WAN .

Discussion et peaufinages

NetworkManager n’est pas exactement un outil simple qui obéit au principe KISS. Son maniement est assez idiosyncratique et parfois même un peu obtus. Quoi qu’il en soit, au bout de quelques jours j’ai fini par prendre le pli grâce à une bonne dose d’obstination.

Quelques remarques en vrac.

C’est une bonne idée de désactiver les interfaces que l’on n’utilise pas.

J’aime bien donner des noms parlants du genre WAN ou LAN aux profils de connexion.

ou aux profils de connexion. Pour plus de cohérence, ce n’est pas une mauvaise idée de stocker les configurations respectives dans des fichiers ifcfg-WAN ou ifcfg-LAN . Ce n’est pas strictement nécessaire, mais c’est plus parlant que ifcfg-Wired_Connection_3 .

ou . Ce n’est pas strictement nécessaire, mais c’est plus parlant que . À mon humble avis, c’est une bonne pratique d’inscrire les informations DNS uniquement dans le fichier /etc/resolv.conf et non pas dans la configuration des interfaces. Sur un routeur, c’est même obligatoire, sous peine de se retrouver confronté à toute une série de dysfonctionnements exaspérants.

et non pas dans la configuration des interfaces. Sur un routeur, c’est même obligatoire, sous peine de se retrouver confronté à toute une série de dysfonctionnements exaspérants. Vérifier à deux fois si la configuration manuelle du fichier /etc/resolv.conf ne se fait pas écraser par autre chose. C’est le cas lorsqu’on a oublié de supprimer la configuration DNS individuelle d’une interface.

ne se fait pas écraser par autre chose. C’est le cas lorsqu’on a oublié de supprimer la configuration DNS individuelle d’une interface. Une fois qu’on a basculé vers NetworkManager, on peut éventuellement vérifier si l’on n’a pas des résidus de configuration sur base de network-scripts , du genre une variable GATEWAY oubliée dans un fichier /etc/sysconfig/network .

Nous voilà donc prêts pour travailler sereinement avec les versions plus récentes de CentOS et Red Hat Enterprise Linux.

