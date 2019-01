Une panoplie d’applications cohérente pour OpenSUSE

Dans notre sixième article dédié à la distribution OpenSUSE Leap, nous allons nous pencher sur la panoplie d’applications du bureau KDE. Si vous débarquez tout juste sur ce blog, lisez les principaux articles consacrés à l’installation et la configuration d’OpenSUSE, notamment l’installation de base du poste de travail KDE, le peaufinage du shell et la configuration des dépôts de paquets. Si votre machine est dotée d’une carte graphique NVidia, la configuration des pilotes est décrite dans cet article.

OpenSUSE fait partie des distributions Linux qui visent à être plus ou moins complètes, c’est-à-dire qu’une installation standard fournit déjà un certain nombre d’applications pour être productif au quotidien. En comparaison, une distribution comme KDE Neon fournit un bureau KDE assez minimaliste doté d’un navigateur web, d’un gestionnaire de fichiers et d’une poignée d’utilitaires, et c’est tout. Pour ma part, j’ai une préférence pour cette deuxième approche, car elle permet à l’utilisateur de choisir sa propre panoplie d’applications préférées.

Dans le cas d’OpenSUSE, nous allons adopter une approche simple pour obtenir un bureau cohérent.

Supprimer les applications inutiles

Une des raisons pour lesquelles j’ai une préférence marquée pour le bureau KDE, c’est la qualité de certaines applications natives de cet environnement de bureau, notamment le gestionnaire de fichiers Dolphin, le visionneur d’images Gwenview, le logiciel de gestion de photos Digikam, le visionneur de documents Okular, le logiciel de gravure K3B, etc. En revanche, je remplace certaines applications KDE trop « usine à gaz » par des équivalents plus légers et/ou plus intuitifs.

À titre d’exemple, j’utilise Mozilla Thunderbird avec le calendrier Lightning comme client mail, avec le carnet d’adresses et le calendrier proprements intégrés à OwnCloud. Je n’ai donc aucune utilité pour KMail et toute la suite Kontact. De même, je préfère installer le client BitTorrent Transmission, que je trouve beaucoup plus intuitif que Ktorrent, et vu que la plupart de mes clients sont perdus face aux nombreuses fonctionnalités du lecteur audio Amarok, je préfère leur installer Audacious, qui est beaucoup plus simple à utiliser au quotidien.

J’ai pu observer par ailleurs que c’est toujours une bonne chose de respecter une politique d’une application par tâche, à quelques rares exceptions près.

J’ai donc repéré la liste complète des applications qui ne me servent à rien, et je les désinstalle à l’aide du script 03-supprimer-paquets.sh dans mon dépôt Github. Nous avons récupéré les scripts post-installation de ce dépôt vers /root dans un précédent article. À présent, nous allons exécuter le troisième script dans la série.

# cd opensuse/scripts # ./03-supprimer-paquets.sh

Le script lit les paquets dans un fichier paquets-inutiles.txt et les supprime un par un. Les curieux parmi vous noteront que zypper remove est invoqué avec l’option --clean-deps , qui se charge de supprimer les dépendance orphelines des paquets inutiles.

# Paquets inutiles akregator discover dragonplayer hugin kaddressbook kcm_tablet kgpg kmag kmahjongg kmail kmines kmousetool knotes kompare kontact konversation korganizer kpat kreversi ksudoku tigervnc

Installer les applications manquantes

Maintenant qu’il ne reste plus que la substantifique moelle à notre bureau KDE, nous allons pouvoir installer toutes les applications qu’il faut pour être productif. Évidemment, ce choix est hautement subjectif, et vous aurez probablement vos propres préférences.

Pareillement, j’ai automatisé cette tâche, vous n’avez donc pas à taper des commandes fastidieuses, et il vous suffit de lancer le script 04-installer-paquets.sh . Vérifiez bien au préalable si tous vos dépôts de paquets sont configurés correctement, faute de quoi l’exécution du script va échouer.

# ./04-installer-paquets.sh

Là aussi, le script lit la liste des paquets à installer dans un fichier paquets-supplementaires.txt et les récupère l’un après l’autre pour les installer. Voici à quoi ressemble ce fichier.

# Paquets supplémentaires # Outils système elinks iperf lftp links lynx man-pages man-pages-fr man-pages-fr-extra mlocate ncftp net-tools-deprecated nmap pinfo rtorrent speedtest-cli tree unrar vim whois # Dépendances python3-requests wxWidgets-lang # KDE fontforge gos-wallpapers plasma5-workspace-wallpapers # Internet enigmail filezilla filezilla-lang flash-player MozillaThunderbird MozillaThunderbird-translations-common owncloud-client owncloud-client-dolphin pidgin pidgin-plugin-otr pidgin-plugin-otr-lang transmission-gtk transmission-gtk-lang # Bureautique scribus # Graphisme inkscape inkscape-extensions-gimp inkscape-lang librecad librecad-parts # Multimédia asunder asunder-lang audacious audacious-lang audacious-plugins audacious-plugins-lang audacity audacity-lang cheese cheese-lang handbrake-gtk handbrake-gtk-lang libdvdcss2 MPlayer normalize openshot-qt transcode vlc vlc-codecs vlc-lang winff winff-lang # Accessoires cherrytree cherrytree-lang kwrite # Jeux aisleriot aisleriot-lang aisleriot-themes

Vous aurez peut-être noté que zypper install est invoqué avec l’option --no-recommends dans le script, afin d’éviter l’installation intempestive de paquets inutiles. Notez également que nous disposons d’une panoplie complète de plugins et de codecs multimédia sous le capot, ce qui nous permet de lire les formats audio et vidéo courants et moins courants.

Nous disposons désormais d’une panoplie d’applications raisonnablement complète sur notre poste de travail OpenSUSE. Dans notre prochain article, nous parlerons de l’installation des polices TrueType Microsoft pour résoudre certains problèmes de compatibilité entre Microsoft Office et LibreOffice.