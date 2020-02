Prise en main de Gitlab

J’utilise Git au quotidien depuis une bonne dizaine d’années, principalement pour gérer mes scripts et mes fichiers de configuration. Jusqu’ici je me suis servi de la plateforme GitHub pour stocker mes projets. Mais vu que GitHub a été racheté par Microsoft il y a un petit moment déjà et que c’est un projet propriétaire, c’est bien de s’émanciper petit à petit, à plus forte raison lorsque vous pouvez faire la même chose – et bien plus encore – avec un équivalent libre. J’ai donc décidé de passer à GitLab pour mes projets. Oui, je suis parfois un peu long à la détente, par simple flemme de changer mes habitudes pour les choses que j’utilise au quotidien.

Créer un projet

Une fois que l’on dispose d’un compte sur le portail GitLab, on peut créer un projet. Voici par exemple un projet que je viens tout juste de transférer de GitHub vers GitLab.

Créer un projet : New project > Project Name Project Name : OpenSUSE Setup Project URL : https://gitlab.com/kikinovak/ Project slug : opensuse-setup Project description : My post-installation setup script for OpenSUSE Leap KDE Visibility level : Public Cocher Initialize repository with a README

Supprimer un projet

Avant de faire quoi que ce soit avec un projet, c’est bien de savoir faire le ménage. La suppression d’un projet sur GitLab n’est pas très intuitive, et j’ai dû chercher un peu.

Revenir à la page d’accueil

Cliquer sur le projet que l’on souhaite supprimer

Tout en bas dans le panneau à gauche, cliquer sur Settings

Tout en bas dans la fenêtre principale, repérer la rubrique Advanced et cliquer sur Expand

Là encore, descendre tout en bas de la page et cliquer sur Remove project

Confirmer en saisissant le nom du projet

Sur la machine locale

Cloner un dépôt distant.

$ git clone https://gitlab.com/kikinovak/opensuse-setup Clonage dans 'opensuse-setup'... warning: redirection vers https://gitlab.com/kikinovak/opensuse-setup.git/ remote: Enumerating objects: 97, done. remote: Counting objects: 100% (97/97), done. remote: Compressing objects: 100% (89/89), done. remote: Total 97 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 Dépaquetage des objets: 100% (97/97), fait.

Savoir d’où vient ce code.

$ cd opensuse-setup/ $ git remote -v origin https://gitlab.com/kikinovak/opensuse-setup (fetch) origin https://gitlab.com/kikinovak/opensuse-setup (push)

Définir l’identité au niveau global.

$ git config --global user.name "Nicolas Kovacs" $ git config --global user.email "info@microlinux.fr"

Git crée un fichier ~/.gitconfig contenant les informations fournies.

$ cat ~/.gitconfig [user] name = Nicolas Kovacs email = info@microlinux.fr

Voilà déjà le minimum syndical pour travailler avec GitLab. On verra les fonctionnalités avancées en temps et en heure.